FPV-дрон ЗСУ зруйнував багатоповерхівку з операторами РФ у Куп'янську

«Приліт» FPV-дрона в Куп'янську.

Український FPV-дрон, оснащений термобаричним боєприпасом, зруйнував будівлю в Куп’янську, де перебували російські оператори безпілотників. Відповідне відео було опубліковано в соціальній мережі Х.



На кадрах видно, як безпілотник залітає у дев’ятиповерховий будинок через верхній поверх, після чого відбувається вибух, і фасад будівлі частково обвалюється.



Раніше у пресслужбі угруповання Об’єднаних сил повідомили, що більша частина Куп’янська на Харківщині перебуває під контролем українських військ.

Thermobaric-equipped Ukrainian FPV drone brought down an enter building on Russian drone operators in Kupiansk.



Подивіться останні оновлення з нами: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/Je4cSOEQri — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) December 2, 2025



Нагадаємо, за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1 200 осіб, довівши загальну кількість втрат армії РФ до 1 176 230.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»