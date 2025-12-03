FPV-дрон ЗСУ зруйнував багатоповерхівку з операторами РФ у Куп'янську

Український FPV-дрон, оснащений термобаричним боєприпасом, зруйнував будівлю в Куп’янську, де перебували російські оператори безпілотників. Відповідне відео було опубліковано в соціальній мережі Х.
На кадрах видно, як безпілотник залітає у дев’ятиповерховий будинок через верхній поверх, після чого відбувається вибух, і фасад будівлі частково обвалюється.
Раніше у пресслужбі угруповання Об’єднаних сил повідомили, що більша частина Куп’янська на Харківщині перебуває під контролем українських військ.
Thermobaric-equipped Ukrainian FPV drone brought down an enter building on Russian drone operators in Kupiansk.— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) December 2, 2025
Нагадаємо, за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1 200 осіб, довівши загальну кількість втрат армії РФ до 1 176 230.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
