Постраждала жінка під час обстрілу Краматорська

Краматорськ потрапив під обстріл. Фото: Краматорська МВА

Минулої доби, 7 грудня, прифронтової Краматорськ потрапив під російський обстріл. Внаслідок ударів постраждала мирна мешканка. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Під ударом виявилася громадянська інфраструктура. Краматорськ зазнав 10 ворожих обстрілів», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, поранено жінку.



Раніше ми писали, що минула доба, 7 грудня, російські обстріли призвели до загибелі чотирьох мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»