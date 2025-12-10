У Донецькій області на підконтрольній території працює лише одна шахта, — Волинець

Фото: «Новини Донбасу»

На підконтрольній Україні частині Донецької області залишилась працювати лише одна шахта. Загалом в країні ця кількість дорівнює 13 вугільним підприємствам. Про це «Новинам Донбасу» повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Так, одна єдина. Це шахта “Новодонецька” ближче до кордону з Харківською областю, де шахтарі працюють, видобувають вугілля. Приблизно вісімсот тонн гірничої маси на добу. Інколи менше, тому що шахта постійно знеструмлюється. Буває так, що під землею одночасно в знеструмлених виробках залишається 150—160 людей. Шахта починає затоплюватись, загазовуватись, вживаються аварійні заходи, щоб людей видати на поверхню», — каже Михайло Волинець.

Це шахта зі структури ДП «Добропіллявугілля». Ще два гірничі підприємства, які в нього входять, за інформацією Михайла Волинця, вже затоплені.

«Люди роз'їхались. Дехто в Павлоград, дехто на Волинський басейн, деякі гірники далі, навіть влаштувалися на уранові шахти в Кіровоградській області», — розповів Михайло Волинець.

Загалом, за його словами, із 145 шахт, які працювали в Україні у 2014 році, зараз працюючих залишилось 13. Більша частина опинилась на окупованих територіях, частина знищена через бойові дії.

«Від початку 2022 року ми втратили чотири шахти “Лисичанськвугілля”, чотири шахти “Первомайськвугілля”, Торецьк чотири шахти, чотири шахти Селидове, у Вугледарі дві шахти, “Мирноградвугілля” три шахти. В Мирнограді одна з них шахта “Капітальна”. Сто мільйонів балансових запасів. Шахта “Краснолиманська” — також залишилось під землею сто мільйонів балансових запасів вугілля подвійного призначення. Шахтоуправління “Покровське” — там видобували до сімнадцяти тисяч тонн вугілля на добу», — коментує Михайло Волинець.

Ті вугільні підприємства, які продовжують функціонувати, розташовані на заході України та на Дніпропетровщині, але і вони стикаються з проблемами через російську агресію.

«Шахти “Павлоградвугілля” знеструмлені. Через обстріли пошкоджуються магістральні підстанції і, наприклад, певний час весь Павлоградський регіон, всі шахти, всі промислові підприємства були знеструмлені. Шахтарське місто Тернівка більше чотирьох діб знаходилось без води, без електропостачання. Видобуток на цих шахтах суттєво падає. Вони близько до лінії фронту», — коментує голова Незалежної профспілки гірників України.

Через таку ситуацію скорочується видобуток вугілля. У 2014 році в Україні добували 83—86 мільйонів тонн, в 2024 році — вже 20—22 мільйони. В цьому році видобуток скоротився ще більше. Це, за інформацією Михайла Волинця, десь 15 мільйонів тонн.

Нагадаємо, 4 грудня офіційно припинила роботу шахта «Білозерська» у Донецькій області.



Авторка новини: Вікторія Іщенко, редакторка відеовідділу «Новини Донбасу»