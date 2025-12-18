Наслідки атаки на Ростов-на-Дону та Батайськ

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Ростовську область загинули троє людей, ще не менше десяти отримали поранення. Під ударом опинилися Ростов-на-Дону та Батайськ. У ростовському порту через атаку спалахнула пожежа на вантажному судні.

Вогонь охопив танкер із нафтопродуктами, що стояв біля причалу. Два члени екіпажу загинули, ще троє отримали поранення. Тип судна офіційно не уточнювався. У Ростові-на-Дону пошкоджено багатоповерхівку, що будується на заході міста. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.



Жителі північних та центральних районів міста повідомляли, що близько 00:15 ночі 18 грудня чули не менше п'яти «протяжних та глухих» вибухів. У Батайську наслідки атаки виявилися важчими. Там поранення отримали семеро людей: чотирьом допомогу надали на місці, трьох госпіталізували.



Один із постраждалих пізніше помер у лікарні. Після вибухів у приватному секторі спалахнули пожежі. Згідно з OSINT-аналізом видання ASTRA, у Батайську вогнем було охоплено будинок за адресою вулиця 1-ї П'ятирічки, 37А. Відстань до підстанції 110/6/6 кВ БТ-1 становить близько 160 метрів. У Ростові-на-Дону спалахнув житловий будинок на вулиці Малиновського, 33/1 — приблизно за 400 метрів від міського управління МВС.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч на 18 грудня Ростов-на-Дону і область зазнали масованої атаки безпілотників. Обставини події та точні масштаби збитків продовжують уточнюватись.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»