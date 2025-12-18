Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск
18 декабря 2025, 07:43

Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск

Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск

В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область погибли три человека, еще не менее десяти получили ранения. Под ударом оказались Ростов-на-Дону и Батайск. В ростовском порту из-за атаки вспыхнул пожар на грузовом судне.

Огонь охватил танкер с нефтепродуктами, стоявший у причала. Два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Тип судна официально не уточнялся. В Ростове-на-Дону повреждена строящаяся многоэтажка на западе города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Жители северных и центральных районов города сообщали, что около 00:15 ночи 18 декабря слышали не менее пяти «протяжных и глухих» взрывов. В Батайске последствия атаки оказались более тяжелыми. Там ранения получили семь человек: четверым помощь оказали на месте, троих госпитализировали.

Один из пострадавших позже скончался в больнице. После взрывов в частном секторе вспыхнули пожары, загорелись два жилых дома. Согласно OSINT-анализу издания ASTRA, в Батайске огнем был охвачен дом по адресу улица 1-й Пятилетки, 37А. Расстояние до электрической подстанции 110/6/6 кВ БТ-1 составляет около 160 метров. В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом на улице Малиновского, 33/1 — примерно в 400 метрах от городского управления МВД.

СкриншотСкриншот

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 18 декабря Ростов-на-Дону и область подверглись массированной атаке беспилотников. Обстоятельства произошедшего и точные масштабы ущерба продолжают уточняться.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Ростов-на-Дону Батайск
Прочее
Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
все новости
10:19
ПВО Украины сбила и подавила 63 вражеских БпЛА
10:09
Российская армия продвинулась в Покровске и Днепропетровской области – DeepState
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
09:47
Россия ночью «шахедами» массированно атаковала Черкассы: часть города была обесточена, ранены шесть человек
09:37
Уиткофф отправил Трампу красную икру из России
09:21
Войска России за сутки обстреляли несколько городов Донетчины: погибли три человека, еще четыре – ранены
09:06
«Шахеды» ночью ударили по Кривому Рогу: в городе возникли пожары, ранены четыре человека
08:30
Ночной удар по Запорожью: поврежден жилой дом и гаражный кооператив
07:43
Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск
03:35
Ночной удар по Ростову и Батайску: поврежден танкер в порту, есть жертвы
22:38
США и Россия готовят переговоры по Украине в Майами — Politico
22:12
Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
20:17
Зеленский назначил главу Мариупольской городской военной администрации
19:23
Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры
18:49
В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:47
В Новоподгородном взорвали дом с пехотой РФ — видео
17:31
Удар под водой: как атака на «Варшавянку» бьет по пускам «Калибров»
17:05
33 сотрудницы McDonald’s в Украине добровольно вступили в ВСУ
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
16:34
Российский БПЛА атаковал машину, которая ехала по улице в Константиновке: водитель погиб на месте
16:16
Спасатели эвакуировали жительницу прифронтовой Дружковки
15:50
В Донецкой области полицейские отбивают атаки дронов во время эвакуации
15:50
В полиции рассказали, как проходит эвакуация из Доброполья и есть ли в прифронтовом городе дети
15:30
В метро Берлина создали подземный класс в поддержку украинских детей
15:06
Фильм «2000 метров до Андреевки» попал в шортлист премии Оскар-2026
14:55
В Дарьевке дрон РФ убил 57-летнего мужчину — расследование начато
14:09
ВСУ взяли под контроль 90% Купянска и отбили территории западнее Покровска – Сырский
все новости
ВИДЕО
В результате российского авиаудара повреждена девятиэтажка в Запорожье. Фото: ЗОВА Ночной удар по Запорожью: поврежден жилой дом и гаражный кооператив
18 декабря, 08:30
Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск
18 декабря, 07:43
Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году
17 декабря, 22:12
Атака беспилотников на оккупированный Донецк. Кадр из видео В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
17 декабря, 21:21
Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры
17 декабря, 19:23
В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом
17 декабря, 18:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор