Последствия атаки на Ростов-на-Дону и Батайск

В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область погибли три человека, еще не менее десяти получили ранения. Под ударом оказались Ростов-на-Дону и Батайск. В ростовском порту из-за атаки вспыхнул пожар на грузовом судне.

Огонь охватил танкер с нефтепродуктами, стоявший у причала. Два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Тип судна официально не уточнялся. В Ростове-на-Дону повреждена строящаяся многоэтажка на западе города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.



Жители северных и центральных районов города сообщали, что около 00:15 ночи 18 декабря слышали не менее пяти «протяжных и глухих» взрывов. В Батайске последствия атаки оказались более тяжелыми. Там ранения получили семь человек: четверым помощь оказали на месте, троих госпитализировали.



Один из пострадавших позже скончался в больнице. После взрывов в частном секторе вспыхнули пожары, загорелись два жилых дома. Согласно OSINT-анализу издания ASTRA, в Батайске огнем был охвачен дом по адресу улица 1-й Пятилетки, 37А. Расстояние до электрической подстанции 110/6/6 кВ БТ-1 составляет около 160 метров. В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом на улице Малиновского, 33/1 — примерно в 400 метрах от городского управления МВД.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 18 декабря Ростов-на-Дону и область подверглись массированной атаке беспилотников. Обстоятельства произошедшего и точные масштабы ущерба продолжают уточняться.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»