Зеленський присвоїв звання Герой України краматорському активісту Степану Чубенку, якого бойовики вбили у 16-річному віці

Пам'ятник Степану Чубенку у Краматорську. Фото: Краматорська міськрада

1 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України посмертно краматорському активістову Степану Чубенку. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, Чубенко також був захисником – захисником ідеї України.



«Нашої незалежності», – зазначив Зеленський.



Степан Чубенко – школяр із міста Краматорськ та воротар місцевого ФК «Авангард». Під час Революції Гідності брав участь у мітингах на підтримку України. Допомагав українським військовим та літнім жителям міста. Відверто висловлював патріотичні погляди, зняв прапор угруповання «ДНР» на міській площі. Чубенка затримали проросійські бойовики влітку 2014 року, коли він повертався від друга з Києва додому через окупований Донецьк, оскільки не було прямого залізничного сполучення. Бойовики кілька днів жорстоко катували 16-річного підлітка і розстріляли 27 липня.

Нагадаємо, що 1 жовтня Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області.