ЗСУ контролюють Костянтинівку, у місті немає окупантів

Костянтинівка Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України, попри твердження російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 19 армійського корпусу.
«Російських військ у місті немає. Незважаючи на всі гучні заяви з того боку, Костянтинівка дотримується. Наші захисники на позиціях, оборона працює, місто живе», — йдеться у повідомленні.
У бригаді закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
«Перевіряйте джерела. Дивіться факти. Не ставайте частиною пропаганди», — додали у відомстві.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
