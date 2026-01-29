ЗСУ контролюють Костянтинівку, у місті немає окупантів

Росіян у місті немає. Фото: скриншот

Костянтинівка Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України, попри твердження російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 19 армійського корпусу.



«Російських військ у місті немає. Незважаючи на всі гучні заяви з того боку, Костянтинівка дотримується. Наші захисники на позиціях, оборона працює, місто живе», — йдеться у повідомленні.



У бригаді закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації.



«Перевіряйте джерела. Дивіться факти. Не ставайте частиною пропаганди», — додали у відомстві.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»