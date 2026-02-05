Обмін військовополоненими після переговорів в Абу-Дабі — що відомо

Росія та Україна провели обмін полоненими за формулою 157 на 157.

У рамках чергового обміну із російського полону вдалося повернути 157 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.

Додому повернулися солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них перебувала у полоні ще з 2022 року.

За словами глави держави, робота зі звільнення полонених продовжується.

Російські медіа також показали кадри із зустрічі звільнених із полону військових.

Тим часом дводенні тристоронні українсько-американсько-російські переговори щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі (ОАЕ) завершилися.



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що після тристоронніх переговорів були контакти української переговорної команди з американською стороною.



Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен іткофф, який бере участь у переговорах, раніше повідомив, що делегації «домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п'ять місяців».



«Цей результат було досягнуто завдяки детальним і продуктивним мирним переговорам», — додав він.



Спецпредставник Трампа також анонсував прогрес у переговорах на найближчі тижні, не уточнивши деталей.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка сайту «Новини Донбасу»