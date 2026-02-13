Симуляція показала: 15 тис. військових РФ можуть паралізувати НАТО

Путін може дискредитувати НАТО, атакувавши країни Балтії.

Військова симуляція, проведена в Німеччині, показала, що навіть обмежений контингент російських військ може поставити Північноатлантичний альянс у критичне становище. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Дослідження організувала газета WELT спільно з Німецьким центром військових ігор при Університеті Бундесверу в Гамбурзі. У межах симуляції моделювався гіпотетичний конфлікт між Росією та НАТО.



За висновками експертів, Росії достатньо залучити лише близько 15 тисяч військовослужбовців, щоб спровокувати для альянсу екзистенційну кризу — за умови, що західні країни зволікатимуть із політичними рішеннями та військовою відповіддю.



За сценарієм, після умовного перемир’я в Україні Москва перекидає сили та використовує привід «гуманітарної кризи» в Калінінградській області. Російські війська заходять на територію Литви, а дрони та мінування блокують ключові маршрути перекидання сил НАТО.



При цьому США протягом перших 48 годин не визнають подію однозначним приводом для застосування статті 5, а Німеччина та Польща займають вичікувальну позицію.



«Щоб досягти військових цілей у Балтії, Росії не обов’язково вторгатися безпосередньо в Литву, Латвію чи Естонію. Вона може встановити вогневий контроль із території Білорусі та Калінінграда», — пояснив австрійський військовий експерт Франц-Штефан Гаді, який у симуляції виконував роль начальника російського Генштабу.



Учасники дослідження дійшли висновку, що ключовою проблемою для Заходу є не стільки військовий потенціал РФ, скільки відсутність швидкої та єдиної політичної волі.



«Головна мета Росії в Балтії — дискредитувати НАТО як союз і послабити Європейський Союз. Цього можна досягти, переконливо показавши, що альянс не здатен швидко реагувати на подібні загрози», — підсумував Гаді.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»