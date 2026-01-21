Вбивці генерала Кирилова в РФ дали довічне

Ахмаджона Курбонова засуджено до довічного ув'язнення

Російський суд виніс вирок у справі про теракт, внаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник майор Ілля Полікарпов. Ахмаджона Курбонова, який повністю визнав провину, засуджено до довічного позбавлення волі з призначенням штрафу в розмірі 1 млн рублів.



Як повідомляють росЗМІ, решті фігурантів справи суд призначив тривалі строки позбавлення волі — від 18 до 25 років колонії. Йдеться про Роберта Сафаряна, Батухана Точієва і Рамазана Падієва, залежно від ступеня їх участі у злочині. Вирок оголошено 21 січня Другим Західним окружним військовим судом.



Раніше, 19 січня, усі четверо обвинувачених виступили з останнім словом. У ході судових дебатів державне звинувачення наполягало на довічному терміні для Курбонова, вказавши на повне визнання провини та каяття.



Для Сафаряна, який визнав провину частково, прокурор запитував 28 років позбавлення волі, а для Точієва і Падієва, які не визнали вину, — 26 та 24 роки відповідно. Судовий розгляд відбувався у закритому для ЗМІ режимі.



Фігурантам було пред'явлено звинувачення, у тому числі в участі в терористичній спільноті, вчиненні теракту організованою групою, незаконному обігу вибухових речовин та проходженні навчання з метою терористичної діяльності (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205). 222.1, ч. 3 ст.



Слідчі дії щодо інших можливих співучасників, оголошених у міжнародний розшук та заочно заарештованих, продовжуються. Серед них громадянин України, який проживає на території Євросоюзу.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що вранці, 17 грудня 2025 року, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов був убитий у Москві. Коли він разом із помічником виходив із під'їзду, вибухнула бомба, закладена в припаркований поряд електросамокат.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»