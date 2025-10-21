Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Києві затримали ще одного російського агента — йому загрожує довічне
21 жовтня 2025, 16:19

У Києві затримали ще одного російського агента — йому загрожує довічне

Російського агента затримала СБУ у Києві. Фото: СБУ Російського агента затримала СБУ у Києві. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у Києві. На замовлення ФСБ він коригував повітряні атаки окупантів одразу по Київській та Полтавській областях. Йому загрожує довічне ув'язнення та конфіскація майна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Завданням цього фігуранта був пошук та передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони. Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному автомобілі об'їжджав місцевість і наголошував на гугл-картах розташування оборонних об'єктів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, обвинувачений фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів. Він формував «звіт» і направляв його куратору у вигляді скриншотів електронних карток з координатами об'єктів та власними коментарями.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру священика одного із храмів Лиману, який допомагав російським окупантам під час тимчасової окупації міста. Його дії кваліфіковані як допомога державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
