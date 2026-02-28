Ізраїль та США завдають ударів по ядерних об'єктах в Ірані

Авіаудари спрямовані на руйнування системи безпеки Ірану

По військових об'єктах в Ірані вранці 28 лютого Ізраїль та США завдають авіаударів. Зокрема, атаковано місто Ісфахан, де розташовано один із ядерних об'єктів.

Чиновник США в інтерв'ю Al Jazeera заявив, що авіаудари спрямовані на руйнування системи безпеки Ірану.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї не перебуває у Тегерані і був переміщений у безпечне місце, повідомляє Reuters.

Тим часом іранські ЗМІ повідомляють, що під удар потрапили Міністерство розвідки, Міністерство оборони, резиденція Алі Хаменеї та Іранська організація атомної енергії в Тегерані.

Десятки американських ударів наносяться штурмовиками, що базуються на базах по всьому Близькому Сходу, а також з одного або кількох авіаносців, повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Президент США Дональд Трамп у своїй заяві сьогодні офіційно підтвердив, що Сполучені Штати розпочали масштабну військову операцію проти Ірану.

«Наша мета – знищення загроз та захист американського народу. Дії іранців безпосередньо ставлять під загрозу сам Іран», — сказав він.

Він також заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї. «Ми збираємося знищити іранські ракети та зрівняти із землею їхню ракетну промисловість. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній військово-морський флот», — додав він.

Іранська влада заявила, що країна готується до ударів у відповідь.