На Донеччині через обстріли загинуло троє людей, ще п'ять — поранено

Минулої доби, 3 серпня, на підконтрольній Україні частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією Кириленка, люди загинули у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченковому. Ще п'ятьох мирних жителів поранено: двох — у Бахмуті, по одному — у Мар'їнці, Бахмутському та Сіверську.



Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині зафіксовано загибель 678 осіб, 1750 поранено. При цьому статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.

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