«ДНР» и «ЛНР» уже считают голоса на «референдумах»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили, что «голосование» на «референдумах» завершено.



Сепаратистский сайт «ДАН» сообщает, что начался «подсчет голосов».



«После закрытия участка в 16:00 члены комиссии достали из несгораемого шкафа сейф-пакеты, в которые запакованы бюллетени предшествующих дней голосования: в первые четыре дня референдум проходил на придомовых территориях. После проверки целостности пакетов они были вскрыты, а бюллетени выложены на стол. Также сняты пломбы с больших урн для голосования, установленных на участке», — уверяют в «ДНР».



Там сообщают, что «комиссия подсчитывает голоса, прошивает списки избирателей и составляет протокол с результатами». «Бюллетени» распределяют по трем категориям: «за», «против», недействительные.



«Подсчет будет проходить очень быстро, потому что долго занимает подсчет, когда есть несколько позиций и кандидатов — этот подсчет занимает много времени, а подсчет из двух пунктов — не много», — уверяют в «ДНР».



Группировка также ожидает, что предварительные итоги «голосования» могут быть объявлены уже сегодня вечером.



С аналогичным заявлением выступили в «ЛНР». Уверяют, что приступили к подведению итогов «голосования».



Российские «РИА Новости» сообщают, что «избирательные участки» закрылись и в Херсонской области.



Кроме того, отмечается, что уже есть первые цифры с «референдумов» на «участках» в России: по Запорожской и Херсонской областям, а также так называемым «ДНР» и «ЛНР».

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