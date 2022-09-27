«ДНР» та «ЛНР» уже рахують голоси на «референдумах»

27 вересня 2022, 16:42

«ДНР» та «ЛНР» уже рахують голоси на «референдумах»

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» оголосили, що «голосування» на «референдумах» завершено.

Сепаратистський сайт «ДАН» повідомляє, що почався «підрахунок голосів».

«Після закриття дільниці о 16:00 члени комісії дістали з шафи, що не згорає, сейф-пакети, в які запаковані бюлетені попередніх днів голосування: у перші чотири дні референдум проходив на прибудинкових територіях. Після перевірки цілісності пакетів їх було розкрито, а бюлетені викладено на стіл. Також знято пломби з великих скриньок для голосування, встановлених на дільниці», — запевняють у «ДНР».

Там повідомляють, що «комісія підраховує голоси, прошиває списки виборців та складає протокол із результатами». «Бюлетені» розподіляють за трьома категоріями: «за», «проти», недійсні.

«Підрахунок проходитиме дуже швидко, тому що довгий час займає підрахунок, коли є кілька позицій та кандидатів — цей підрахунок займає багато часу, а підрахунок із двох пунктів — не багато», — запевняють у «ДНР».

Угруповання також очікує, що попередні підсумки «голосування» можуть бути оголошені вже сьогодні ввечері.

З аналогічною заявою виступили у «ЛНР». Запевняють, що почали підбивати підсумки «голосування».

Російські «РИА Новости» повідомляють, що «виборчі дільниці» закрилися і в Херсонській області.

Крім того, зазначається, що вже є перші цифри з «референдумів» на «дільницях» у Росії: по Запорізькій та Херсонській областях, а також так званим «ДНР» та «ЛНР».

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