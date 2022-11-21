МАГАТЭ: Угроз ядерной безопасности на Запорожской АЭС после обстрела нет

Эксперты МАГАТЭ по итогам осмотра Запорожской АЭС (ЗАЭС) после недавних обстрелов не зарегистрировали прямой угрозы ядерной безопасности. Об этом говорится в сообщении главы международной организации Рафаэля Гросси.



Эксперты пришли к выводу, что ключевое оборудование оказалось не затронутым, и непосредственных угроз ядерной безопасности нет.



Однако, по словам Гросси, обстрелы станции в минувшие субботу и воскресенье стали наиболее серьезным инцидентом за последние месяцы.



В то же время специалисты выяснили, что все шесть реакторов, места хранения ядерного топлива, в том числе отработанного, и ядерных отходов – в стабильном состоянии. Вместе с тем эксперты отметили многочисленные разрушения в районе станции. Среди прочего, обстрелы повредили резервуары для хранения конденсата, откуда произошла утечка нерадиоактивных материалов.



Помимо того МАГАТЭ зафиксировало несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов станции, а также по выведенной из строя железной дороге, повреждение осколками трубопровода сжатого воздуха, два удара по кровле специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения трубопровода оросителей, а также два удара в районе караульного помещения.



По данным МАГАТЭ, персонал станции уже начал ремонтные работы.



Высшее руководство площадки отдельно проинформировало группу МАГАТЭ о том, что четыре реактора ЗАЭС остались в холодном останове и два в горячем останове, продолжая производить пар и горячую воду для площадки и Энергодара, где проживает много рабочих станции и членов их семей.



«Генеральный директор в связи с возобновлением ударов усилил консультации с целью установить зону безопасности вокруг станции», – также говорится в заявлении.



Накануне Гросси выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС.



21 ноября «Энергоатом» сообщил, что утром 20 ноября в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 «прилетов» на площадку Запорожской АЭС, которые повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС.