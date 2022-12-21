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На фронте погиб крымчанин, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев

21 декабря 2022, 17:14

На фронте погиб крымчанин, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев погиб на фронте. Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на его жену Людмилу Афанасьеву.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз также сообщил, что Афанасьев погиб под Белогоровкой в Луганской области. Он отметил, что бывший политзаключенный воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады.

В мае 2014 года после незаконной аннексии Крыма российская ФСБ задержала Афанасьева в Симферополе. Его обвинили в якобы подготовке террористических актов.

Афанасьев был одним из обвиняемых по делу так называемых «террористов группы Сенцова». В России его приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако два года спустя в результате обмена его вернули в Украину.

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