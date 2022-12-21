На фронті загинув кримчанин, колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв

Колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв загинув на фронті. Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на його дружину Людмилу Афанасьєву.



Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Ахтем Чийгоз також повідомив, що Афанасьєв загинув під Білогорівкою на Луганщині. Він зазначив, що колишній політв'язень воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ї бригади.



У травні 2014 року після незаконної анексії Криму російська ФСБ затримала Афанасьєва у Сімферополі. Його звинуватили у нібито підготовці терористичних актів.



Афанасьєв був одним із обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова». У Росії його засудили до 7 років позбавлення волі. Однак через два роки в результаті обміну його повернули в Україну.