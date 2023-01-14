В Соледаре подняли украинский флаг

Соледар Донецкой области по-прежнему полностью не захвачен российскими силами. Об этом заявил украинский командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным «Мадяр».



В подтверждение своих слов украинский военный опубликовал видео с украинским флагом в Соледаре.

Напомним, ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ранее американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.



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