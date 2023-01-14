В Соледарі підняли український прапор

Соледар Донецької області, як і раніше, повністю не захоплений російськими силами. Про це заявив український командир окремої тактичної групи аеророзвідки з позивним «Мадяр».
На підтвердження своїх слів український військовий опублікував відео з українським прапором у Соледарі.
Нагадаємо, ні Україна, ні РФ не контролюють місто Соледар у Донецькій області, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Раніше американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара Донецької області стали свідками організованого відведення українських військ.
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