Украина передала РФ список тяжелобольных и раненых украинских пленных для их верификации – Лубинец

Список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских защитников, которые находятся в плену государства-агрессора, передан российской стороне. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



«В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья», - говорится в сообщении.



По его словам, результаты проверки этого списка, как и списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров.



Он также отметил, что переданный в РФ список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по обращению с военнопленными, поскольку сам Секретариат Уполномоченного отдельного учета военнопленных не ведет.



С 12 по 14 января в Анкаре украинский и российский омбудсмена провели несколько раундов переговоров. Так, они обсудили вопросы активизации обмена военнопленными и отдельно вопросы обмена ранеными, а также вопросы граждан Украины, которые отбывают большие сроки заключения на территории РФ, начиная с 2014 года.