Україна передала РФ список тяжкохворих та поранених українських полонених для їхньої верифікації – Лубінець

Список із 748 тяжкохворих та тяжко поранених українських захисників, які перебувають у полоні держави-агресора, передано російській стороні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжко поранених захисників України, які наразі перебувають у полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування та стану здоров'я», - йдеться у повідомленні.



За його словами, результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших переговорів.



Він також зазначив, що переданий до РФ список сформований на підставі даних, врахованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими, оскільки сам Секретаріат Уповноваженого окремого обліку військовополонених не веде.



З 12 по 14 січня в Анкарі український та російський омбудсмена провели кілька раундів переговорів. Так, вони обговорили питання активізації обміну військовополоненими та окремо питання обміну пораненими, а також питання громадян України, які відбувають великі терміни ув'язнення на території РФ, починаючи з 2014 року.