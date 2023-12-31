В ГУР прокомментировали заявление Минобороны РФ по обстрелу Харькова

В Главном управлении разведки МОУ назвали заявление Минобороны РФ о якобы ударе по «центрам принятия решений» в Харькове, где находились представители ГУР МО Украины и ВСУ — очередным болезненным бредом. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает «Украинской правда».



«Можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник ГУР МОУ, соответственно, как ни один боец спецподразделения ГУР МО «Кракен», не пострадал», — заявил Андрей Юсов.



По словам представителя украинской разведки, Россия в очередной раз атаковала гражданские объекты в центре Харькова.



«Это постоянная практика России и ее террористических ракетных ударов, которые направлены именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Все остальные заявления о мнимых «поражениях» представителей ГУР МОУ — очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что, безусловно, будут наказаны», — резюмировал он.



Напомним, 30 декабря войска РФ нанесли удар по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области. Один из ударов пришелся по отелю Kharkiv Palace, который получил серьезные разрушения. Также одна ракета попала в жилой дом.



31 декабря в Министерстве обороны РФ придумали оправдание массированному обстрелу Харькову, отмечая, что якобы поразили «центры принятия решений и военные объекты».