У ГУР прокоментували заяву Міноборони РФ щодо обстрілу Харкова

У Головному управлінні розвідки МОУ назвали заяву Міноборони РФ про нібито удар по «центрам ухвалення рішень» у Харкові, де знаходилися представники ГУР МО України та ЗСУ — черговою хворобливою маячнею. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє «Українська правда».



«Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно, як жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО «Кракен», не постраждав», — заявив Андрій Юсов.



За словами представника української розвідки, Росія вкотре атакувала цивільні об'єкти у центрі Харкова.



«Це постійна практика рф і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні «ураження» представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані», — резюмував він.



Нагадаємо, 30 грудня війська РФ завдали удару по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області. Один із ударів припав по готелю Kharkiv Palace, який зазнав серйозних руйнувань. Також одна ракета потрапила до житлового будинку.



31 грудня в Міністерстві оборони РФ придумали виправдання масованому обстрілу Харкову, зазначаючи, що нібито вразили «центри ухвалення рішень та військові об'єкти».