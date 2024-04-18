ВСУ удалось взять в плен несколько иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки во время наступления армии РФ с целью оккупации города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона.

Оккупанты не первый день атакуют Часов Яр и уже потеряли большое количество личного состава, а также техники.

«На подходах и на путях к Часовому Яру ей уже уничтожено немалое количество как личного состава, так и их металлолома», — сказал Волошин.

Спикер «Хортицы» сообщил, что на этом направлении РФ задействовала около 20-25 тысяч оккупантов.

«Это не только профессиональная армия, там и мобилизованные граждане других стран мира. Недавно даже взяли в плен граждан Непала и граждан Шри-Ланки, которые были завербованы российской пропагандой для ведения боевых действий именно на нашей территории», — сказал он.