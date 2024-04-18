РФ кидає в атаки на Часів Яр найманців з інших країн — ЗСУ

ЗСУ вдалося взяти в полон кілька іноземних найманців з Непалу та Шрі-Ланки під час наступу армії РФ з метою окупації міста Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

Російські окупанти не перший день атакують Часів Яр і вже втратили велику кількість особового складу, а також техніки.

«На підходах та на шляхах до Часового Яру вже знищено чималу кількість як особового складу, так і їхнього (російського – ред.) металобрухту», — сказав Волошин.

Речник «Хортиці» повідомив, що на цьому напрямі РФ задіяла близько 20-25 тисяч окупантів.

«Це не лише професійна армія, там і мобілізовані громадяни інших країн світу. Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу та Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою для ведення бойових дій саме на нашій території», - сказав підполковник Назар Волошин.