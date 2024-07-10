Понад 23 тисячі українських чоловіків нелегально в'їхали до Молдови з початку війни — ЗМІ

З початку повномасштабної війни по 31 травня 2024 року близько 23,5 тисяч українських чоловіків в'їхали в обхід пунктів пропуску до Молдови.



Про це повідомила молдавська служба «Радіо Свобода» із посиланням на статистику від прикордонної поліції та Генеральної інспекції з міграції.



Молдова надає іноземцям чотири форми захисту: статус біженця, гуманітарний захист, тимчасовий захист та політичний притулок. У березні 2023 року Генеральна інспекція з міграції запровадила тимчасовий механізм захисту — статус, яким можуть скористатися громадяни України на території Молдови.



Офіційні дані свідчать, що за рік та два місяці 12 764 українських чоловіків віком від 18 до 59 років отримали саме такий статус тимчасового захисту.



Представники інспекції також повідомили, що «розгляд заявки на надання притулку здійснюється у суворій відповідності до принципу конфіденційності, на основі індивідуальної оцінки кожного випадку».