В Германии на химическом заводе произошел взрыв: подробности

Взрыв на заводе химического концерна BASF произошел в немецком городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц). Инцидент зафиксирован утром в понедельник, 29 июля.



Западная пресса пишет, что очевидцы видели большой столб дыма над зданием завода.



Причина взрыва выясняется. Пожар ликвидировали после 14:00 по местному времени.



На предприятии сообщили, что в результате взрыва 14 сотрудников получили легкие ранения, им оказали первую медицинскую помощь на месте.

В результате пожара произошел выброс дымовых газов, поэтому жителей Людвигсхафена и населенных пунктов неподалеку попросили не открывать окна и двери.



В свою очередь BASF сообщил, что зафиксирован повышенный уровень углеводородов в воздухе, но опасности для населения нет.