У Німеччині на хімічному заводі стався вибух: подробиці

Вибух на заводі хімічного концерну BASF стався у німецькому місті Людвіґсхафен (земля Рейнланд-Пфальц). Інцидент зафіксовано вранці у понеділок, 29 липня.



Західна преса пише, що очевидці повідомляють про великий стовп диму над будинком заводу.



Причина вибуху з'ясовується. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.



На підприємстві повідомили, що внаслідок вибуху 14 співробітників дістали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

Внаслідок пожежі стався викид димових газів, тому жителів Людвіґсхафена та населених пунктів довкола попросили не відчиняти вікон та дверей.



BASF повідомив, що зафіксовано підвищений рівень вуглеводнів у повітрі, але небезпеки для населення немає.