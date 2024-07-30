В Турции мотоциклист насмерть сбил украинку

В Турции в результате аварии погибла 63-летняя украинка. Фото: Alanya Haber

В турецком городе Алания произошло дорожно-транспортное происшествие, под колеса мотоцикла попала 63-летняя украинка, от полученных травм она скончалась. Об этом передает местное издание Alanya Haber.



По предварительным данным, Валентина Светличная переходила трассу D-400 в районе Кестель, ее сбил 19-летний Хачи Байрама. Парень с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.



На место прибыли медики и полиция. Медицинские работники установили, что Светличная скончалась на месте происшествия, ее тело доставили в муниципальный морг Аланьи.



Расследование продолжается.



Ранее мы писали, что пятеро граждан Украины, среди которых четверо детей, в критическом состоянии в результате дорожно-транспортного происшествия в Любушском воеводстве в Польше.