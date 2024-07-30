В Турции мотоциклист насмерть сбил украинку

В турецком городе Алания произошло дорожно-транспортное происшествие, под колеса мотоцикла попала 63-летняя украинка, от полученных травм она скончалась. Об этом передает местное издание Alanya Haber.
По предварительным данным, Валентина Светличная переходила трассу D-400 в районе Кестель, ее сбил 19-летний Хачи Байрама. Парень с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.
На место прибыли медики и полиция. Медицинские работники установили, что Светличная скончалась на месте происшествия, ее тело доставили в муниципальный морг Аланьи.
Расследование продолжается.
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