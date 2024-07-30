У Туреччині мотоцикліст на смерть збив українку

У Туреччині внаслідок аварії загинула 63-річна українка. Фото: Alanya Haber

У турецькому місті Аланія сталася дорожньо-транспортна пригода: під колеса мотоцикла потрапила 63-річна українка, від травм вона померла. Про це повідомляє місцеве видання Alanya Haber.



За попередньою інформацією, Валентина Світлична переходила трасу D-400 у районі Кестель, її збив 19-річний Хачі Байрама. Хлопця з тяжкими травмами госпіталізували.



На місце прибули медики та поліція. Медичні працівники встановили, що Світлична померла на місці події, її тіло доставили до муніципального моргу.



Розслідування продовжується.



Раніше ми писали, що п'ятеро громадян України, серед яких четверо дітей, у критичному стані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Любуському воєводстві у Польщі.