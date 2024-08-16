Прорив кордону в Курській області: у ЗСУ показали унікальні кадри перших годин наступу

Перші години наступу ЗСУ в Курській області. Фото: кадр із відео

Командування Десантно-штурмових військ опублікувало кадри перших годин наступальної операції ЗСУ у Курській області 6 серпня. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби ДШВ.

На цих кадрах можна побачити розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів, роботу авіації та артилерії, а також полонених російських військових.

«День, який увійшов до історії російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та тиша стали визначальними на початковому етапі операції», – заявили у командуванні.

Як зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, опубліковані кадри є унікальними.

Нагадаємо, що ЗСУ вже контролюють 82 населені пункти в Курській області.