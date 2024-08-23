На Луганщине у ВСУ есть успехи в районе Нововодяного

Силы Обороны Украины достигли успеха возле Нововодяного в Луганской области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState. В то же время, по данным аналитиков, российские оккупационные войска продвинулись возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем Донецкой области.



В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что за 22 августа произошло 135 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении оккупант атаковал 53 раза. Также войска РФ активны на Кураховском, Торецком и Купянском направлениях.



Наиболее активно российские войска атаковали в районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки На Покровском направлении.



Ранее сообщалось, что штурмовые действия украинских военных в Харьковской области отвели удар РФ по направлению Макеевки Луганской области и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

