На Луганщині ВСУ мають успіхи в районі Нововодяного

Сили Оборони України досягли успіху біля Нововодяного на Луганщині. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. Водночас за даними аналітиків, російські окупаційні війська просунулися біля Новогродівки, Завітного, Торецька та Птичого Донецької області.



Генштаб ЗСУ повідомив, що за 22 серпня сталося 135 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку окупант атакував 53 рази. Також війська РФ активні на Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках.



Найбільш активно російські війська атакували в районах Михайлівки, Новогродівки та Миколаївки на Покровському напрямку.



Раніше повідомлялося, що штурмові дії українських військових у Харківській області відвели удар РФ у напрямку Макіївки Луганської області та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

