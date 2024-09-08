РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський

Росія продовжує атакувати Україну. Фото: Володимир Зеленський

З 1 по 8 вересня російська армія атакувала територію України за допомогою понад 800 авіаційних бомб, майже 300 БПЛА та понад 60 ракет. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.



«Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 «шахедів», понад 60 ракет різних типів», — написав він.



Зеленський нагадав, що російський терор зупиняється лише одним способом: ударами по російських військових аеродромах, їх базах, їх логістиці.



«Щодня ми працюємо заради сильніших рішень на підтримку нашого захисту — задля відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами та на засіданні «Рамштайн». Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги», — подякував глава держави.



Раніше ми писали, що російська армія 8 вересня вдарила по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 російських цілей.