ЗСУ відвоювали у російських військ територію під Покровськом – ISW

Ситуація під Покровськом. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно відвоювали територію на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від села Маринівка. Це село знаходиться на південний схід від Покровська і на північний схід від Селидового.

Нагадаємо, що в Нацгвардії розповіли, який напрямок зараз найбільш активний у Донецькій області.