Українські війська прорвали ще одну ділянку кордону РФ: у ЗСУ показали відео

Прорив десантниками ЗСУ ще однієї ділянки російського кордону. Фото: кадр із відео

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ прорвали ще одну ділянку російського кордону. Про це повідомили у пресслужбі 95-ї ОДШБр.

Це вже другий успішний прорив кордону РФ з початку операції на території Курської області.

На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої у прикордонній смузі, де танкісти знищують опорний пункт росіян.

Нагадаємо, що українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині, ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки.