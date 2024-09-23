Українські війська прорвали ще одну ділянку кордону РФ: у ЗСУ показали відео

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ прорвали ще одну ділянку російського кордону. Про це повідомили у пресслужбі 95-ї ОДШБр.
Це вже другий успішний прорив кордону РФ з початку операції на території Курської області.
На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої у прикордонній смузі, де танкісти знищують опорний пункт росіян.
Нагадаємо, що українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині, ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки.
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