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Трамп подтвердил, что говорил с Путиным

30 января 2025, 21:34

Трамп подтвердил, что говорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о крушении самолета в Вашингтоне, Трамп заявил, что находится в контакте с главами государств, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. 

На уточняющий вопрос, разговаривал ли президент США с главой Кремля об авиакатастрофе, Трамп ответил: «Нет. Не об этом».

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин. 

Ранее Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.

Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кремль считает угрозы Трампа пустыми и верит, что Москва способна выдержать по крайней мере еще один год войны, пишет американское издание The Wall Street Journal.

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