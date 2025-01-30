Трамп підтвердив, що розмовляв із Путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із російським президентом Володимиром Путіним.



Відповідаючи на питання журналістів про аварію літака у Вашингтоні, Трамп заявив, що перебуває в контакті з главами держав, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.



На уточнююче питання, чи розмовляв президент США з главою Кремля про авіатрощу, Трамп відповів: Ні. Не про це».

Глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну в неможливості таких переговорів із низки причин.



Раніше Дональд Трамп закликав Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.



Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.