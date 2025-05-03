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Украина не несет ответственности за то, что происходит сегодня в России — Зеленский

03 мая 2025, 13:26

Украина не несет ответственности за то, что происходит сегодня в России — Зеленский

Украина не несет ответственности за то, что происходит сегодня в России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об участии разных стран в параде победы в Москве на 9 мая.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он отметил, что это не первый раз, когда к Киеву обращаются другие страны с тем, что они едут на территорию России и хотели бы, чтобы в этот момент было безопасно.

«Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более, что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, запугивания», — добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина «порядочно ведет себя с Китаем и с государствами, которые не поддерживают Украину с начала войны, а где-то там балансируют или иногда более склоняются к россиянам из-за исторических связей».

Как сообщалось, Кремль готовит парад победы в Москве на 9 мая. Большинство стран демократического мира отказались посещать Россию после того как она полномасштабно вторглась в Украину. Сейчас Москву посещают отдельные представители Европы, лидеры диктаторских режимов, которые также помогают РФ воевать против Украины, китайские делегации. 

Владимир Путин предложил приостановить боевые действия — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Об этом заявили в Кремле, подчеркнув намерение России соблюдать трехдневное перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, назвав ее «театральной постановкой», цель которой — создать видимость выхода России из международной изоляции.

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