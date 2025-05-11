ВСУ уничтожили полевой склад оккупантов на Купянском направлении

Результат удара по позициям оккупантов. Фото: кадр из видео

На Купянском направлении бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили российский полевой склад с горюче-смазочными материалами и личным составом. Об этом сообщили в бригаде и опубликовали видео операции.

Куп’янський напрямок: «відпочинок» окупантів в санаторії «Бавовна»



За роботу і звіт дякуємо мотопіхотному батальйону Князівської бригади!



Гарного суботнього перегляду! #14омбр_Князівська_бригада#народжена_та_загартована_в_боях#Купянський_напрямок pic.twitter.com/PrBqE5K5vD — 14ОМБР (@14_OMBR) May 10, 2025



С помощью дрона мотопехотный батальон выявил расположение склада и скопление врага. После этого защитники уничтожили объект и живую силу противника прицельным ударом FPV-дрона.



Операция получила название «Санаторій Бавовна» и стала успешной ликвидацией российских позиций на Купянском направлении.

Ранее аэроразведка 67-й отдельной механизированной бригады зафиксировала очередной случай самоубийства российского солдата на Сумщине.