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ВСУ уничтожили полевой склад оккупантов на Купянском направлении

11 мая 2025, 12:40

ВСУ уничтожили полевой склад оккупантов на Купянском направлении

Результат удара по позициям оккупантов. Фото: кадр из видео Результат удара по позициям оккупантов. Фото: кадр из видео

На Купянском направлении бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили российский полевой склад с горюче-смазочными материалами и личным составом. Об этом сообщили в бригаде и опубликовали видео операции.


С помощью дрона мотопехотный батальон выявил расположение склада и скопление врага. После этого защитники уничтожили объект и живую силу противника прицельным ударом FPV-дрона.

Операция получила название «Санаторій Бавовна» и стала успешной ликвидацией российских позиций на Купянском направлении.

Ранее аэроразведка 67-й отдельной механизированной бригады зафиксировала очередной случай самоубийства российского солдата на Сумщине.

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Всу 14 ОМБр имени князя Романа Великого

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