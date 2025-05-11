ЗСУ знищили польовий склад окупантів на Куп'янському напрямку

Результат удару по позиціях окупантів. Фото: кадр із відео

На Куп'янському напрямку бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили російський польовий склад із паливно-мастильними матеріалами та особовим складом. Про це повідомили в бригаді та опублікували відео операції.

Куп'янський напрямок: «відпочинок» окупантів у санаторії «Бавівна»



За роботу та звіт дякуємо мотопіхотному батальйону Князівської бригади!



Гарного суботнього перегляду! #14омбр_Князівська_бригада #народжена_та_загартована_в_боях #Купянський_напрямок pic.twitter.com/PrBqE5K5vD - 14ОМБР (@14_OMBR) May 10, 2025



За допомогою дрона мотопіхотний батальйон виявив розташування складу та скупчення ворога. Після цього захисники знищили об'єкт і живу силу противника прицільним ударом FPV-дрона.



Операція отримала назву «Санаторій Бавовна» і стала успішною ліквідацією російських позицій на Куп'янському напрямку.

Раніше аеророзвідка 67-ї окремої механізованої бригади зафіксувала черговий випадок самогубства російського солдата на Сумщині.