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ЗСУ знищили польовий склад окупантів на Куп'янському напрямку

11 травня 2025, 12:40

ЗСУ знищили польовий склад окупантів на Куп'янському напрямку

Результат удару по позиціях окупантів. Фото: кадр із відео Результат удару по позиціях окупантів. Фото: кадр із відео

На Куп'янському напрямку бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили російський польовий склад із паливно-мастильними матеріалами та особовим складом. Про це повідомили в бригаді та опублікували відео операції.


За допомогою дрона мотопіхотний батальйон виявив розташування складу та скупчення ворога. Після цього захисники знищили об'єкт і живу силу противника прицільним ударом FPV-дрона.

Операція отримала назву «Санаторій Бавовна» і стала успішною ліквідацією російських позицій на Куп'янському напрямку.

Раніше аеророзвідка 67-ї окремої механізованої бригади зафіксувала черговий випадок самогубства російського солдата на Сумщині.

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ЗСУ 14 ОМБр імені князя Романа Великого

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