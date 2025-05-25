В Краматорске Донецкой области обновили въездную стелу

Несмотря на обстрелы, у Краматорска обновляется внешний вид. Вместо герба города на конструкции появился современный логотип.

В то же время, по официальным данным, герб Краматорска остался без изменений — он остается в силе и используется в соответствии с установленными нормами.

На композиции изображен арочный вход в старейший сад — символ исторического значения.

Вся композиция обрамлена зубчатым колесом — элементом, олицетворяющим технический прогресс и путь Краматорской общины от первой водяной и ветряной мельницы до современного машиностроительного центра.

Напомним, Краматорск постоянно подвергается российским атакам.