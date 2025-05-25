У Краматорську на Донеччині оновили в'їзну стелу

Незважаючи на обстріли, у Краматорська оновлюється зовнішній вигляд. Замість герба міста на конструкції з'явився сучасний логотип.
Водночас, за офіційними даними, герб Краматорська залишився без змін — він є чинним і використовується відповідно до встановлених норм.
На композиції зображений арочний вхід у найстаріший садок — символ історичного значення.
Вся композиція обрамлена зубчастим колесом — елементом, що втілює технічний прогрес і шлях Краматорської громади від першого водяного млина та вітряка до сучасного машинобудівного центру.
Нагадаємо, Краматорськ постійнозазнає російських атак.