У Краматорську на Донеччині оновили в'їзну стелу

Незважаючи на обстріли, у Краматорська оновлюється зовнішній вигляд. Замість герба міста на конструкції з'явився сучасний логотип.

Водночас, за офіційними даними, герб Краматорська залишився без змін — він є чинним і використовується відповідно до встановлених норм.

На композиції зображений арочний вхід у найстаріший садок — символ історичного значення.

Вся композиція обрамлена зубчастим колесом — елементом, що втілює технічний прогрес і шлях Краматорської громади від першого водяного млина та вітряка до сучасного машинобудівного центру.

Нагадаємо, Краматорськ постійнозазнає російських атак.