Консерваторы пришли: Навроцкий победил на выборах президента Польши

Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших 1 июня 2025 года в Польше. Он набрал 50,89% голосов.

По итогам подсчета всех бюллетеней, Навроцкий обогнал своего оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского (либеральная «Гражданская платформа»), менее чем на 1%.

Этот разрыв между кандидатами соответствует примерно 370 тысячам голосов. Явка избирателей была высокой: по разным оценкам, от 67% до 71,63%, пишет Wyborcza.

Новоизбранный президент, 42-летний Кароль Навроцкий, представляет польскую правоконсервативную партию «Право и справедливость» (ПиС). Его победа означает возвращение правых сил к руководству страной, что может изменить расстановку политических сил в Польше, пишет DW.

Навроцкий занимает сдержанную позицию в отношении поддержки Украины и выступает против расширенной военной помощи в рамках НАТО. Это вызывает обеспокоенность среди сторонников проевропейского курса и может повлиять на дальнейшую роль Польши в помощи Киеву.

Сейчас парламент контролирует проевропейская коалиция под руководством премьера Дональда Туска.