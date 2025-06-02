Консерватори прийшли: Навроцький переміг на виборах президента Польщі

Кароль Навроцький здобув перемогу у другому турі президентських виборів, що відбулися 1 червня 2025 року у Польщі. Він набрав 50,89% голосів.

За підсумками підрахунку всіх бюлетенів, Навроцький випередив свого опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського (ліберальна «Громадянська платформа»), менш ніж на 1%.

Цей розрив між кандидатами відповідає приблизно 370 тисячам голосів. Явка виборців була високою: за різними оцінками, від 67 до 71,63%, пише Wyborcza.

Новообраний президент, 42-річний Кароль Навроцький представляє польську правоконсервативну партію «Право і справедливість» (ПіС). Його перемога означає повернення правих сил до керівництва країною, що може змінити розміщення політичних сил у Польщі, пише DW.

Навроцький займає стриману позицію щодо підтримки України та виступає проти розширеної військової допомоги в рамках НАТО. Це викликає занепокоєння серед прихильників проєвропейського курсу та може вплинути на подальшу роль Польщі у допомозі Києву.

Наразі парламент контролює проєвропейська коаліція під керівництвом прем'єра Дональда Туска.