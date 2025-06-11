Вучич в Одессе: «Сербия готова восстановить украинские города»

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала российско-украинской войны посетил Украину.



Он прибыл в Одессу 11 июня для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», говорится в сообщении информационного агентства УНИАН.



В своей вступительной речи Вучич заявил о готовности Сербии помочь в восстановлении украинской инфраструктуры.



«Мы готовы восстановить один-два украинских города или региона, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку», — подчеркнул он.



Президент также отметил, что Белград выступает за сохранение территориальной целостности Украины.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич приезжал в Москву 9 мая и получил от Путина комплект оружия (пистолет-пулемет Шпагина и штык-нож с флягой), набор российских вин «Абрау-Дюрсо», часы «Победа-80» из ограниченной серии и двухтомное издание книги на сербском языке о русско-сербских исторических связях.