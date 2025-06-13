Росія накопичує сили для нових штурмів на Краматорському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта DeepState

На Краматорському напрямку російські війська, швидше за все, активізуються в період досягнень будь-яких перемог чи просувань саме на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, на Краматорському напрямку окупанти зараз накопичують особовий склад.



«На території мікрорайону Новий у Часовому Яру фіксуються постійні переміщення ворога в напрямку вогнетривкого заводу. Якихось активних штурмових дій ворог не проводить. Однак є поодинокі штурмові дії по 2-3 людини у напрямку позицій Сил оборони України. Ведеться постійний контроль переміщення такого особового складу. І за допомогою FPV-дронів, розвіддронів ми намагаємося виявляти будь-яке скупчення особового складу та його знищувати», – зазначив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи вдалося російській армії проникнути з Донецької у Дніпропетровську область.