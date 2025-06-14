Взрыв в Краматорске: погиб подросток, двое — в тяжёлом состоянии

Место взрыва. Фото: Суспильное Донбасс

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Краматорске, в результате которого один подросток погиб, а ещё двое получили тяжёлые травмы. Об этом сообщила полиция Донецкой области.



Трагедия произошла вечером 13 июня в одной из комнат дома №18 на улице Академической, где расположено местное общежитие. Один из пострадавших, 15-летний парень, скончался в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и ещё одного 15-летнего подростка борются врачи.

Место взрыва. Фото: Суспильное Донбасс

По предварительной информации, около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища. В этот момент и произошёл взрыв. Предположительно, сдетонировал взрывоопасный предмет.



Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. К сожалению, один из пострадавших умер. Двое других находятся в тяжёлом состоянии.

Место взрыва. Фото: Суспильное Донбасс

Также в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, находившийся в момент взрыва под окнами. У него диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет.



Следователи выясняют происхождение взрывоопасного предмета и все обстоятельства инцидента.

Напомним, российская армия в четверг, 13 июня, обстреляла Мирноград Донецкой области. Под удар попал храм святого великомученика Пантелеймона.