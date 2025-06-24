Появилось видео сбития «Шахеда» истребителем F-16 ВСУ

F-16 сбивает российский «Шахед». Фото: кадр из видео

В сети появилось видео, на котором истребитель F-16 сбивает российский дрон-камикадзе «Шахед». Кадры были опубликованы телеграм-каналом Air Fighter.

Момент поражения вражеского БПЛА истребителем F-16.

«Как видно на видео, ребята делают отличную работу, чем существенно помогают всем пилотам, работающим на старой (советской) технике. Это касается как отражения воздушных атак, так и нанесения ударов по наземным целям противника», — говорится в заметке.



Ранее утром 1 мая в сети также появилось видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского дрона-камикадзе «Шахед» украинским истребителем F-16 над Хмельницкой областью.

Напомним, Канада помогает в модернизации украинских вертолетов для борьбы с дронами-камикадзе.